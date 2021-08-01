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Недосеков завоевал бронзу Олимпиады в Токио

01.08.2021 16:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

У белорусской сборной на Олимпиаде в Токио вторая медаль.

Недосеков завоевал бронзу Олимпиады в Токио
Фото БФЛА носит иллюстративный характер

Прыгун в высоту Максим Недосеков завоевал бронзу.

В этой дисциплине два олимпийских чемпиона — Мутаз Эсса Баршим из Катара и Джанмарко Тамбери из Италии, которые как и белорус показали результат — 2,37 м. Они оказались выше Недосекова из-за количества попыток, после которых была взята высота.

Напомним, 31 июля первую медаль в копилку белорусской команды принес прыгун на батуте Иван Литвинович.

 

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У белорусской сборной на Олимпиаде в Токио вторая медаль.
 
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