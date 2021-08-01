|
Недосеков завоевал бронзу Олимпиады в Токио
Источник материала: Навiны
У белорусской сборной на Олимпиаде в Токио вторая медаль.
Прыгун в высоту Максим Недосеков завоевал бронзу.
В этой дисциплине два олимпийских чемпиона — Мутаз Эсса Баршим из Катара и Джанмарко Тамбери из Италии, которые как и белорус показали результат — 2,37 м. Они оказались выше Недосекова из-за количества попыток, после которых была взята высота.
Напомним, 31 июля первую медаль в копилку белорусской команды
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У белорусской сборной на Олимпиаде в Токио вторая медаль.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)