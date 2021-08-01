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Фонтан нефти забил в Венесуэле

01.08.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фонтан нефти забил в Венесуэле

В штате Сулиа (Венесуэла) 31 июля забил 10-метровый нефтяной фонтан. Об этом информирует El Pitazo.

Нефтяной столб был замечен в субботу утром. По предварительным сведениям, прорыв мог произойти на законсервированной скважине или прилегающем трубопроводе.

Местные жители рассматривали необычное зрелище с крыш соседних домов. Некоторые люди снимали фонтан на видео, ролики были размещены в соцсетях.

На место инцидента прибыли местные власти и сотрудники пожарной охраны.

О пострадавших и объемах вылившейся нефти не сообщается.

Фото: Twitter / ElPitazoTV

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В штате Сулиа (Венесуэла) 31 июля забил 10-метровый нефтяной фонтан. Об этом информирует El Pitazo. Нефтяной столб был замечен в субботу утром. По предварительным...
 
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