Фонтан нефти забил в Венесуэле

Источник материала: ОНТ

В штате Сулиа (Венесуэла) 31 июля забил 10-метровый нефтяной фонтан. Об этом информирует El Pitazo.

Нефтяной столб был замечен в субботу утром. По предварительным сведениям, прорыв мог произойти на законсервированной скважине или прилегающем трубопроводе.

Местные жители рассматривали необычное зрелище с крыш соседних домов. Некоторые люди снимали фонтан на видео, ролики были размещены в соцсетях.

На место инцидента прибыли местные власти и сотрудники пожарной охраны.

О пострадавших и объемах вылившейся нефти не сообщается.

Фото: Twitter / ElPitazoTV

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