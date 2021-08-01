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Фонтан нефти забил в Венесуэле
Источник материала: ОНТ
В штате Сулиа (Венесуэла) 31 июля забил 10-метровый нефтяной фонтан. Об этом
Нефтяной столб был замечен в субботу утром. По предварительным сведениям, прорыв мог произойти на законсервированной скважине или прилегающем трубопроводе.
Местные жители рассматривали необычное зрелище с крыш соседних домов. Некоторые люди снимали фонтан на видео, ролики были размещены в соцсетях.
На место инцидента прибыли местные власти и сотрудники пожарной охраны.
О пострадавших и объемах вылившейся нефти не сообщается.
Фото: Twitter / ElPitazoTV
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В штате Сулиа (Венесуэла) 31 июля забил 10-метровый нефтяной фонтан. Об этом информирует El Pitazo. Нефтяной столб был замечен в субботу утром. По предварительным...
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