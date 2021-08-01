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Дарья Наумова заняла 5-е место на турнире по тяжелой атлетике

01.08.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дарья Наумова заняла 5-е место на турнире по тяжелой атлетике

На финальном турнире по тяжелой атлетике среди женщин борьбу за медали вела Дарья Наумова. 

Наша спортсменка выступала в весовой категории до 76 килограммов наша спортсменка. В первом упражнении рывку Дарья выполнила лишь одну зачетную попытку, показав результат 103 килограмма. Во втором виде белоруска в лучшем подходе справилась с весом 126 килограммов. В итоге Дарья Наумова заняла 5-е место.  

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На финальном турнире по тяжелой атлетике среди женщин борьбу за медали вела Дарья Наумова.  Наша спортсменка выступала в весовой категории до 76 килограммов наша...
 
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