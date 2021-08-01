В Афганистане за сутки ликвидировали сотни талибов

Источник материала: ОНТ

Военные Афганистана в течение суток 31 июля ликвидировали 254 террориста исламистской организации «Талибан». Об этом в Twitter проинформировала пресс-служба Минобороны Афганистана.

Как уточняет РИА «Новости», противостояние сил «Талибана» и правительства Афганистана продолжается. Боевики в последние месяцы захватили значительные сельские территории и наступают на крупные города. Ситуация обострилась после 1 мая, когда страны НАТО начали выводить из Афганистана свои войска. Это предусмотрено соглашением о мире, подписанным представителями США и талибами в 2020 году.

Фото: twitter / MoDAfghanistan

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