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В Афганистане за сутки ликвидировали сотни талибов

01.08.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Афганистане за сутки ликвидировали сотни талибов

Военные Афганистана в течение суток 31 июля ликвидировали 254 террориста исламистской организации «Талибан». Об этом в Twitter проинформировала пресс-служба Минобороны Афганистана.

Как уточняет РИА «Новости», противостояние сил «Талибана» и правительства Афганистана продолжается. Боевики в последние месяцы захватили значительные сельские территории и наступают на крупные города. Ситуация обострилась после 1 мая, когда страны НАТО начали выводить из Афганистана свои войска. Это предусмотрено соглашением о мире, подписанным представителями США и талибами в 2020 году.

Фото: twitter / MoDAfghanistan

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Военные Афганистана в течение суток 31 июля ликвидировали 254 террориста исламистской организации «Талибан». Об этом в Twitter проинформировала пресс-служба...
 
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