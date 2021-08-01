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В Афганистане за сутки ликвидировали сотни талибов
Источник материала: ОНТ
Военные Афганистана в течение суток 31 июля ликвидировали 254 террориста исламистской организации «Талибан». Об этом в Twitter
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Фото: twitter / MoDAfghanistan
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Военные Афганистана в течение суток 31 июля ликвидировали 254 террориста исламистской организации «Талибан». Об этом в Twitter проинформировала пресс-служба...
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