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Белорус Максим Недосеков завоевал бронзу в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио
Источник материала: ОНТ
1 августа в Токио (Япония) на олимпийском турнире по прыжкам в высоту белорус Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль.
Результат Максима – 2,37 метра. Тем самым Недосеков повторил рекорд Беларуси.
Максим Недосков приехал на эту Олимпиаду в фантастической форме и подарил всем болельщикам праздник. Мы гордо говорим, что в легкой атлетике у нас снова есть олимпийская медаль. Белорус не сдавался до самого конца и штурмовал 2 метра 39 сантиметров. Он словно говорил, что нет ничего невозможного. И бронзовая медаль – это достойный результат. Это первая награда на Олимпиаде для белорусских прыгунов в высоту. Результат исторический. И его автор Максим Недосеков, Республика Беларусь.
На Играх в Токио награда Недосекова – уже вторая для Беларуси. Накануне золото
Фото: БЕЛТА
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1 августа в Токио (Япония) на олимпийском турнире по прыжкам в высоту белорус Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль. Результат Максима – 2,37 метра. Тем самым...
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