Белорус Максим Недосеков завоевал бронзу в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио

Источник материала: ОНТ

1 августа в Токио (Япония) на олимпийском турнире по прыжкам в высоту белорус Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль.

Результат Максима – 2,37 метра. Тем самым Недосеков повторил рекорд Беларуси.

Максим Недосков приехал на эту Олимпиаду в фантастической форме и подарил всем болельщикам праздник. Мы гордо говорим, что в легкой атлетике у нас снова есть олимпийская медаль. Белорус не сдавался до самого конца и штурмовал 2 метра 39 сантиметров. Он словно говорил, что нет ничего невозможного. И бронзовая медаль – это достойный результат. Это первая награда на Олимпиаде для белорусских прыгунов в высоту. Результат исторический. И его автор Максим Недосеков, Республика Беларусь.



Фото: НОК Беларуси

Олимпийскими чемпионами в прыжках в высоту стали сразу два спортсмена: итальянец Джанмарко Тамбери и Мутаз Баршим из Катара. Оба атлета также показали результат 2 метра 37 сантиметров.

На Играх в Токио награда Недосекова – уже вторая для Беларуси. Накануне золото завоевал батутист Иван Литвинович.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram