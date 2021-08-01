57-летний премьер-министр Великобритании снова станет отцом

Источник материала: ОНТ

Супруга британского премьера Бориса Джонсона Кэрри сообщила, что ждет второго ребенка. Информация была размещена в закрытом Instagram-аккаунте женщины, передает ABC News.

Появление ребенка ожидается к католическому Рождеству. Кэрри также сообщила, что в начале года у нее случился выкидыш. Женщина объяснила, что делится новостью, чтобы пережившие потерю ребенка люди не отчаивались.

У 57-летнего Бориса и его жены Кэрри уже есть сын, он родился в конце апреля 2020 года. Мальчик был назван в честь врачей, которые спасли жизнь премьер-министру Великобритании, – Уилфред Лоури Николас.

Фото: instagram / borisjohnsonuk

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