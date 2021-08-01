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Официальное заявление о прекращении участия на Олимпийских Играх Кристины Тимановской
Источник материала: ОНТ
Национальный олимпийский комитет Беларуси
На данный момент отозвана заявка на участие в забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м.
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Национальный олимпийский комитет Беларуси выпустил заявление о прекращении участия на Играх в Токио-2020 легкоатлетки Кристины Тимановской. На данный момент...
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