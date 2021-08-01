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В омут с головой: мужчина решил сократить путь и окунулся в грязную воду (ВИДЕО)

01.08.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В омут с головой: мужчина решил сократить путь и окунулся в грязную воду (ВИДЕО)

Турист из Британии, отдыхавший на Мальдивах, убедился на собственном опыте, что короткий путь не всегда безопасный. Ролик он опубликовал в Tik Tok.

Увидев лужу, 50-летний Мартин Льюис решил не обходить ее, а идти напролом.

Мужчина подозревал, что есть вероятность запачкать брюки. Возможно, это было бы даже забавно, именно поэтому Льюис попросил супругу снять переход через лужу на видео. Результат превзошел ожидания. Видео получилось очень впечатляющим: мужчина скрылся в луже с головой.

Все закончилось хорошо, сам мужчина посмеялся после. Однако признался, что в момент погружения ему было страшно.

Позже он даже усовершенствовал ролик, объяснив, что же так долго он делала в грязи.

Фото: скриншот из видео

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Турист из Британии, отдыхавший на Мальдивах, убедился на собственном опыте, что короткий путь не всегда безопасный. Ролик он опубликовал в Tik Tok. Увидев лужу,...
 
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