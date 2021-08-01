Полицейская собака нашла дорогую пропажу – хорошего мальчика сразу же наградили

Источник материала: ОНТ

Жительница Игл-Ривера (Мичиган, США) Эльза Грин гуляла по пляжу с семьей. В какой-то момент она обнаружила, что потеряла обручальное кольцо. Об этом сообщает Upi.

Сначала на помощь вызвался мужчина. С помощью металлоискателя он попытался отыскать кольцо. Но все оказалось тщетно. Тогда женщина обратилась в офис шерифа. Вскоре на пляж прибыл сержант Брэд Пелли в сопровождении собаки. В итоге пес учуял потерянное кольцо всего за несколько минут.

Эльза не просто на словах благодарила хорошего мальчика, но и купила ему мороженое.

Фото: Elsa Green/Facebook

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