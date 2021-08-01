Василиса Марзалюк сохраняет шансы на бронзу Олимпиады

Источник материала: ОНТ

На Олимпиаде в Токио белорусская спортсменка Василиса Марзалюк сохраняет шансы на бронзу в состязаниях по женской борьбе. Об этом сообщает БЕЛТА.

Представительница Германии Алина Роттер-Фокен пробилась в финал Олимпиады, ранее победив Васелису, а затем китаянку Киан Жу и японку Хирое Минагаву (3:1).

Теперь спортсменки из Азии станут конкурентками Марзалюк в борьбе за место на пьедестале. Поединки пройдут 2 августа.

Фото: Дениса Костюченко, НОК

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