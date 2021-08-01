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Василиса Марзалюк сохраняет шансы на бронзу Олимпиады
Источник материала: ОНТ
На Олимпиаде в Токио белорусская спортсменка Василиса Марзалюк сохраняет шансы на бронзу в состязаниях по женской борьбе. Об этом
Представительница Германии Алина Роттер-Фокен пробилась в финал Олимпиады, ранее победив Васелису, а затем китаянку Киан Жу и японку Хирое Минагаву (3:1).
Теперь спортсменки из Азии станут конкурентками Марзалюк в борьбе за место на пьедестале. Поединки пройдут 2 августа.
Фото: Дениса Костюченко, НОК
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На Олимпиаде в Токио белорусская спортсменка Василиса Марзалюк сохраняет шансы на бронзу в состязаниях по женской борьбе. Об этом сообщает БЕЛТА....
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