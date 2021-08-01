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В Брестской области просел пирс – остановлена паромная переправа через Днепровско-Бугский канал
Источник материала: ОНТ
В Ивановском районе Брестской области просел пирс из-за чего остановлена паромная переправа. Об этом
Обследование паромной переправы запланировано на 2 августа. Тогда определят предполагаемые сроки и порядок выполнения восстановительных работ.
Причина инцидента устанавливается.
Фото: БЕЛТА
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В Ивановском районе Брестской области просел пирс из-за чего остановлена паромная переправа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Обследование паромной...
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