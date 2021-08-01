В Брестской области просел пирс – остановлена паромная переправа через Днепровско-Бугский канал

Источник материала: ОНТ

В Ивановском районе Брестской области просел пирс из-за чего остановлена паромная переправа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Обследование паромной переправы запланировано на 2 августа. Тогда определят предполагаемые сроки и порядок выполнения восстановительных работ.

Причина инцидента устанавливается.

Фото: БЕЛТА

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