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Трудности материнства: обезьяна попыталась искупать своего непослушного детеныша (ВИДЕО)

01.08.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трудности материнства: обезьяна попыталась искупать своего непослушного детеныша (ВИДЕО)

В соцсетях появился забавный ролик, который в очередной раз доказал, что материнство — это работа, причем порой очень сложная.

Видео опубликовал сотрудник департамента лесного хозяйства из Индии. На нем мама-обезьяна пытается искупать своего непослушного детеныша, который не в восторге от водных процедур.

Зрители посчитали и смешными, и трогательными такие кадры. А еще породили целые дискуссии о том, как проходит материнство у разных животных.

Фото: Pixabay

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В соцсетях появился забавный ролик, который в очередной раз доказал, что материнство — это работа, причем порой очень сложная. Видео опубликовал сотрудник...
 
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