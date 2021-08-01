Трудности материнства: обезьяна попыталась искупать своего непослушного детеныша (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В соцсетях появился забавный ролик, который в очередной раз доказал, что материнство — это работа, причем порой очень сложная.

Видео опубликовал сотрудник департамента лесного хозяйства из Индии. На нем мама-обезьяна пытается искупать своего непослушного детеныша, который не в восторге от водных процедур.

Зрители посчитали и смешными, и трогательными такие кадры. А еще породили целые дискуссии о том, как проходит материнство у разных животных.

Фото: Pixabay

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