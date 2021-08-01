Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль в Токио

Источник материала: Салiдарнасць

У белорусской сборной две медали.





Архивное фото БФЛА

Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль Игр в Токио. 1 августа на Национальном стадионе он показал результат – 2 м 37 см и повторил рекорд Беларуси, сообщает НОК Беларуси.

На данный момент у белорусской сборной две медали — накануне «золото» завоевал Иван Литвинович. Он стал чемпионом в прыжках на батуте.

Спасти рядового Недосекова