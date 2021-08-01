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Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль в Токио
01.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
У белорусской сборной две медали.
Архивное фото БФЛА
Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль Игр в Токио. 1 августа на Национальном стадионе он показал результат – 2 м 37 см и повторил рекорд Беларуси,
На данный момент у белорусской сборной две медали — накануне «золото» завоевал Иван Литвинович. Он стал чемпионом в прыжках на батуте.
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У белорусской сборной две медали.
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