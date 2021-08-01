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Фотофакт: в Могилевском районе вылетел в кювет и перевернулся комбайн с жаткой

01.08.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комбайн с жаткой вылетел в кювет и перевернулся под Могилевом, сообщает «ДТП и ЧП Могилев».



Подробности случившегося неизвестны. Пользователи в комментариях жалеют машину и выдвигают самые разные версии произошедшего.
 
Теги: Могилев
 
 
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Комбайн с жаткой вылетел в кювет и перевернулся под Могилевом, сообщает «ДТП и ЧП Могилев».
 
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