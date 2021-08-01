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У белорусов на Играх в Токио вторая медаль. Максим Недосеков завоевал бронзу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У белорусов на Олимпиаде в Токио вторая медаль. Бронзу в прыжках в высоту завоевал наш Максим Недосеков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, идентичный результат показали еще два человека. Недосеков оказался ниже лишь по попыткам. И тем не менее в финале белорус повторил национальный рекорд и вплотную приблизился к лучшему в карьере результату.
Сейчас Максим Недосеков получает многочисленные поздравления с успехом. Одним из первых слова благодарности за достойное выступление в Токио спортсмену адресовал президент Национального олимпийского комитета.
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Новости Беларуси. У белорусов на Олимпиаде в Токио вторая медаль. Бронзу в прыжках в высоту завоевал наш Максим Недосеков, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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