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Видеофакт. Тимановская просит МОК о помощи
Источник материала: Навiны
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую отчисли из сборной, обратилась в Международный олимпийский комитет за помощью.
В своем видеообращении она заявила об оказанном давлении и попытках без ее согласия вывезти из страны.
Тимановская попросила МОК вмешаться в ситуацию.
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую отчисли из сборной, обратилась в Международный олимпийский комитет за помощью.
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