Видеофакт. Тимановская просит МОК о помощи

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую отчисли из сборной, обратилась в Международный олимпийский комитет за помощью.





В своем видеообращении она заявила об оказанном давлении и попытках без ее согласия вывезти из страны.

Тимановская попросила МОК вмешаться в ситуацию.