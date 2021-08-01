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Тимановская – журналисту Reuters: «Я не вернусь в Беларусь»

01.08.2021 17:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тимановская – журналисту Reuters: «Я не вернусь в Беларусь»
Кристина Тимановская
Появились фотографии из токийского аэропорта, где беларусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую сопровождают полициейские.

Она обратилась к ним за помощью, чтобы ее не вынудили возвращаться в Беларусь.

«Я не вернусь в Беларусь», – заявила она журналисту Reuters.

«Я думаю, что я в безопасности. Я с полицией», – добавила Кристина Тимановская.


Тем временем БФСС сообщает, что к Тимановской выехали представители японского МИД.

Международный олимпийский комитет заявил, что изучает ситуацию с беларусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую пытались вывезти из страны.

Ранее спортсменка заявила, что на нее оказывалось давление и без ее согласия представители НОК пытались вывезти из Японии. Тимановская призвала МОК разобраться в ситуции.


«Я прошу МОК о помощи, на меня было оказано давление и меня пытались вывезти из страны без моего согласия. Прошу МОК вмешаться в это», – говорила Тимановская.


Сообщалось, что спортсменка не проходила регистрацию на рейс Токио – Стамбул, который запланирован на 16:30 по беларусскому времени.

Ранее БФСС писал, что «Тимановскую насильно вывозят из Токио. Представители беларусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт».

Тренерский штаб беларусской национальной команды по легкой атлетике заявил, что бегунья Кристина Тимановская прекращает свое выступление на Олимпиаде в Токио. Отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4 по 400 метров. Отстранили по заключению врачей с формулировкой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Тимановская заявила, что это неправда и врачи не осматривали.

«Это вранье», – написала в сторис инстаграма Тимановская.

Несколько дней назад в сторис инстаграма Кристина Тимановская возмутилась тому, что ее поставили выступать в эстафете на 400 метров, тогда как она собиралась бежать дистанции 100 и 200 метров. Спортсменка высказала недовольство тем, что такое решение было принято без ее участия и все «решили за ее спиной». На эстафету ее решили заявить вследствие того, что двух белорусских спринтерш не допустили к соревнованиям из-за недостатка допинг-проб.
 
 
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«Я думаю, что я в безопасности. Я с полицией», – добавила спортсменка.
 
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