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В МОК изучают ситуацию с белорусской бегуньей Тимановской
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
«МОК ознакомился с сообщениями в СМИ, изучает ситуацию и обратился в НОК за объяснениями», — говорится в сообщении.
Напомним, НОК Беларуси отстранил от участия на Играх в Токио-2020 Кристину Тимановскую «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Ее доставили в аэропорт и пытались посадить на рейс Токио-Стамбул, но спортсменка отказалась улетать. Она обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой о помощи.
В опубликованном видеоролике спортсменка говорит, что на нее оказывалось давление, что ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. К ней выехали представители МИД Японии.
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В опубликованном видеоролике спортсменка говорит, что на нее оказывалось давление.
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