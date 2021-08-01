Источник материала: UDF



Фото: Reuters

«МОК ознакомился с сообщениями в СМИ, изучает ситуацию и обратился в НОК за объяснениями», — говорится в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В МОК изучают ситуацию с белорусской бегуньей Тимановской В опубликованном видеоролике спортсменка говорит, что на нее оказывалось давление.

Напомним, НОК Беларуси отстранил от участия на Играх в Токио-2020«в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Ее доставили в аэропорт и пытались посадить на рейс Токио-Стамбул, но спортсменка отказалась улетать. Она обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой о помощи.В опубликованном видеоролике спортсменка говорит, что на нее оказывалось давление, что ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. К ней выехали представители МИД Японии.