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Тимановская: «На меня было оказано давление, без моего согласия меня пытались вывезти из страны»

01.08.2021 17:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тимановская: «На меня было оказано давление, без моего согласия меня пытались вывезти из страны»
Кристина Тимановская
Беларусская спортсменка Кристина Тимановская призвала Международный олимпийский комитет вмешаться в ее сегодняшнюю ситуацию, когда ее пытаются вывезти из Токио.

На завтра у спортсменки запланирован старт.

«Я прошу МОК о помощи, на меня было оказано давление и меня пытались вывезти из страны без моего согласия. Прошу МОК вмешаться в это», – сказала Кристина Тимановская.


Ранее сообщалось, что спортсменка не проходила регистрацию на рейс Токио – Стамбул, который запланирован на 16:30 по беларусскому времени.


Сегодня БФСС сообщал, что «Тимановскую насильно вывозят из Токио. Представители беларусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт».

Тренерский штаб беларусской национальной команды по легкой атлетике заявил, что бегунья Кристина Тимановская прекращает свое выступление на Олимпиаде в Токио. Отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4 по 400 метров. Отстранили по заключению врачей с формулировкой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Тимановская заявила, что это неправда и врачи не осматривали.

«Это вранье», – написала в сторис инстаграма Тимановская.
 
 
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