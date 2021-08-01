Источник материала: UDF



Кристина Тимановская

«Я прошу МОК о помощи, на меня было оказано давление и меня пытались вывезти из страны без моего согласия. Прошу МОК вмешаться в это», – сказала Кристина Тимановская.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тимановская: «На меня было оказано давление, без моего согласия меня пытались вывезти из страны» «Я прошу МОК о помощи», – сказала бегунья.

На завтра у спортсменки запланирован старт.Ранее сообщалось, что спортсменка не проходила регистрацию на рейс Токио – Стамбул, который запланирован на 16:30 по беларусскому времени.Сегодня БФСС сообщал, что «Тимановскую насильно вывозят из Токио. Представители беларусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт».Тренерский штаб беларусской национальной команды по легкой атлетике заявил, что бегунья Кристина Тимановская прекращает свое выступление на Олимпиаде в Токио. Отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4 по 400 метров. Отстранили по заключению врачей с формулировкой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Тимановская заявила, что это неправда и врачи не осматривали.«Это вранье», – написала в сторис инстаграма Тимановская.