|
Тимановская: «На меня было оказано давление, без моего согласия меня пытались вывезти из страны»
Источник материала: UDF
Кристина Тимановская
На завтра у спортсменки запланирован старт.
«Я прошу МОК о помощи, на меня было оказано давление и меня пытались вывезти из страны без моего согласия. Прошу МОК вмешаться в это», – сказала Кристина Тимановская.
Ранее сообщалось, что спортсменка не проходила регистрацию на рейс Токио – Стамбул, который запланирован на 16:30 по беларусскому времени.
Сегодня БФСС сообщал, что «Тимановскую насильно вывозят из Токио. Представители беларусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт».
Тренерский штаб беларусской национальной команды по легкой атлетике заявил, что бегунья Кристина Тимановская прекращает свое выступление на Олимпиаде в Токио. Отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4 по 400 метров. Отстранили по заключению врачей с формулировкой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Тимановская заявила, что это неправда и врачи не осматривали.
«Это вранье», – написала в сторис инстаграма Тимановская.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я прошу МОК о помощи», – сказала бегунья.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)