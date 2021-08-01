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Как родители Максима Недосекова болели за сына? Посмотрите на их эмоции

01.08.2021 17:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У белорусов на Олимпиаде в Токио вторая медаль. Бронзу в прыжках в высоту 1 августа завоевал наш Максим Недосеков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своей лучшей попытке Максим Недосеков преодолел планку, установленную на отметке 2 метра и 37 сантиметров.

У белорусов на Играх в Токио вторая медаль. Максим Недосеков завоевал бронзу

Максим вырос в семье легкоатлетов. Мама – мастер спорта в прыжках в длину, папа – в барьерном беге. Сейчас они живут в Витебске. И сегодня за сына они болели вместе со съемочной группой СТВ. Эмоций не жалел никто.

Как родители Максима Недосекова болели за сына? Посмотрите на их эмоции

Давай, давай, давай!

Как родители Максима Недосекова болели за сына? Посмотрите на их эмоции

Нина Недосекова, мама Максима Недосекова:
Все эмоции там вот были, на стадионе, а мы только поддерживали, он это почувствовал. Да и, в принципе, мы болели не только за него, за всех наших белорусов.

Как родители Максима Недосекова болели за сына? Посмотрите на их эмоции

Юрий Недосеков, отец Максима Недосекова:
Он молодец, красавец. Я думаю, что будущее у него будет еще лучше. Дай бог здоровья и всего самого лучшего в жизни. И удачи.

Он много поставил на эту медаль.

Как родители Максима Недосекова болели за сына? Посмотрите на их эмоции

Впрочем, наш прыгун не раз приводил в восторг судей самых престижных соревнований. Громко он заявил о себе еще на старте спортивной карьеры, выиграв чемпионат Европы среди юниоров с результатом 2 метра 33 сантиметра, побив рекорд соревнования, который держался 40 лет.

И вот олимпийская высота. 2 метра и 37 сантиметров – таким образом, Максим Недосеков повторил национальный рекорд. В свои 23 года он лучший белорусский легкоатлет 2018 года и мастер спорта международного класса.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. У белорусов на Олимпиаде в Токио вторая медаль. Бронзу в прыжках в высоту 1 августа завоевал наш Максим Недосеков, сообщили в программе Новости «24...
 
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