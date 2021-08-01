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Функционерка НОК не дала спрашивать у чемпиона-батутиста о политике – будто это запрещено Олимпийской хартией

01.08.2021 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Похоже, что девушка солгала. После награждения олимпийский чемпион в прыжках на батуте Иван Литвинович отправился в микст-зону, чтобы ответить на вопросы журналистов. Беларус рассказывал, как любит родную Вилейку и посвящает победу умершей бабушке.

Функционерка НОК не дала спрашивать у чемпиона-батутиста о политике – будто это запрещено Олимпийской хартией
Видеоверсия интервью в микст-зоные от госагенство БелТА длится всего 22 секунды ответов. Однако общался с прессой куда больше. Например, журналисты спросили у Литвиновича про его отношения к беларусским поствыборным событиям. Батутист ответил, что не касается политической темы и что вообще эти события его никак не затронули, пишет Трибуна. Также Иван признал, что подписал прорежимное письмо, однако лишь потому, что спорт должен быть вне политики.

Далее журналист хотел спросить у Литвиновича про письмо спортсменов за новые выборы и против насилия, однако на полуслове его прервала представительница беларусской делегации в Токио. Она сослалась на 50-ю статью Олимпийской хартии, которая якобы запрещает атлетам говорить о политике.

Как удалось узнать «Трибуне», той самой представительницей делегации, оборвавшей журналиста, была начальник отдела информации НОК Беларуси Виктория Меннанова.

Людей, которые читали Олимпийскую хартию, слова Меннановой удивляют. В статье 50 ничего не говорится о запрете каких-либо комментариев на тему политики. Чтобы убедиться в этом, открываем перевод Олимпийской хартии на русский язык, размещенный на сайте НОК Беларуси.

Статья 50 состоит из двух частей. Первая гласит, что реклама, демонстрации и пропаганда не могут использоваться «помимо случаев, когда это в порядке исключения разрешает исполком МОК, никакой вид рекламы или публичного освещения не допускается в пределах и над стадионами, объектами и другими местами проведения соревнований, которые считаются частью олимпийских площадок. На стадионах, объектах и других спортивных площадках не допускается никаких коммерческих установок и рекламных щитов».

Смотрим вторую часть статьи 50: «На олимпийских площадках, объектах и в других зонах запрещаются любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера».

Очевидно, что в этом пункте нет ни слова о запрете спортсменам отвечать на вопросы в том числе политического содержания. Вопрос Литвиновичу о существовании в белспорте двух полярных писем явно не тянет на попытки организовать политическую демонстрацию или пропагандировать какие-либо идеи. Тем более сам батутист до этого ответил, что не интересуется политикой. Или Меннанова боялась, что Литвинович вдруг начнет открыто пропагандировать идеи режима Лукашенко, за что НОК Беларуси и так уже находится под санкциями?

Далее в Хартии идут официальные пояснения МОК по статье 50. Однако и там не найти упоминания о запрете спортсменов говорить на политические темы. Девять пунктов объясняют коммерческие правила на Олимпиаде. К примеру, о недопустимости присутствия несанкционированной рекламы на форме спортсменов или талисманов команд.

Поэтому так и не понятно, почему Меннанова вдруг решила, что Олимпийская хартия запрещает спортсменам говорить о политике.
 
 
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Похоже, что девушка солгала. После награждения олимпийский чемпион в прыжках на батуте Иван Литвинович отправился в микст-зону, чтобы ответить на вопросы...
 
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