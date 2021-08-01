Олимпионик из Вилейки: Иван Литвинович посвятил золотую медаль бабушке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Иван Литвинович завоевал золото в прыжках на батуте на Играх в Токио. Это первая медаль белорусских атлетов на Олимпиаде. Корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына отправилась в небольшой городок, где родился атлет, чтобы узнать, как новость восприняли друзья и родные.

Первое золото на Олимпиаде и для страны в прыжках на батуте завоевал 20-летний Иван Литвинович. С результатом 61,175 балла он опередил сильнейших спортсменов из Китая и Австралии. Буквально вырвал победу.

«Я безумно рад своей олимпийской медали первой. И вообще, что в Беларуси первая медаль, и в нашем виде спорте золотая. Я посвящаю эту медаль своей бабушке».

Программа финального выступления была сложной, и результатом Иван доволен. В олимпийской деревне его встретили как героя.

«Спасибо вам за поддержку. Желаю вам таких же результатов и удачи».

«Очень рада, что наша команда по прыжкам на батуте принесла нашей стране золотую медаль. И мы дали какой-то толчок для наших других спортсменов», – сказала главный тренер национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте Ольга Власова.

Победе Ивана Литвиновича рада вся страна. Особенно счастливы на малой родине батутиста, в городе Вилейка.

«Не смотрела телевизор, не включала, но сведения мне сразу поступили! Мы очень рады, мы Вилейку поздравляем просто! Молодец, ура, браво!».

«Я очень рада, что такая победа, что он принес победу нашему городу».

«Дочь позвонила, сказала: «Папа, поздравляю, Иван чемпион!». Я говорю, спасибо за такую новость», –рассказал первый тренер Ивана Литвиновича Петр Зайцев.

Петр Зайцев и сейчас тренирует детей в том же зале, где когда-то начинал будущий олимпийский чемпион. Иван впервые попал сюда в два месяца. Ходить и прыгать на батуте научился одновременно.

«Мама тренер у нас по акробатике. Мама с ним приходила и на работу. Он часто приходил. Может, пять-шесть раз в неделю. А потом, когда в группу пошел, мы занимались по шесть раз в неделю», – вспоминает тренер чемпиона.

Токио для Литвиновича судьбоносный город. Два года назад на чемпионате мира в японской столице он стал серебряным призером и завоевал олимпийскую лицензию. Тогда еще никто не думал, что этот спортсмен покорит и олимпийский пьедестал. Сейчас же Литвинович – новое имя в мире спорта.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко поздравили спортсмена с победой на Играх в Токио.