За 13 часов текущих суток литовские пограничники задержали 216 нелегалов с белорусской стороны

С полуночи до 13 часов 1 августа на границе с Беларусью литовские пограничники задержали уже 216 нелегалов, что является рекордом даже в суточном измерении, сообщает портал Delfi с ссылкой на представителя Службы охраны госграницы Гедрюса Мишутиса.



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До сих пор самое большое количество нелегальных мигрантов со стороны Беларуси — 171 человека — перехватили 28 июля.

По словам Мишутиса, если поток не уменьшится, до конца текущего дня пограничники могут задержать в общей сложности 300-400 человек.

Представитель Службы охраны госграницы заявил, что никакой системы не осталось — если раньше нелегалы обычно переходили границу ночью и там, где нет видеокамер, то сейчас они идут через все участки и в любое время суток.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 31 июля, литовские пограничники задержали 144 нелегальных мигранта со стороны Беларуси — на 27 больше, чем днем ранее, следует из данных Статистического департамента Литвы.

С начала 2021 года на этом участке границы перехвачено 3.545 мигрантов — в 43,8 раза больше, чем за весь 2020-й (81).

В январе 2021 года на границе с Беларусью было задержано 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, июле — 2.884.

Большинство задержанных — граждане Ирака (2.299). Также среди нелегалов граждане Конго (191), Камеруна (129), Сирии (100), России (90), Ирана (88), Гвинеи, Афганистана (по 79), Беларуси (63, +3 за сутки), Индии (62), Шри-Ланки (56), Нигерии (30) и других стран, а также лица с не определенным пока гражданством.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

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