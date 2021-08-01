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Кто и зачем заказал нашу страну? Смотрите в проекте, на создание которого ушёл целый год

01.08.2021 18:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь – одна из немногих стран, кто сумел победить цветную революцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас пришло время рассказать, кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено.

Кто и зачем заказал нашу страну? Смотрите в проекте, на создание которого ушёл целый год

Телевизионный проект, который создавался целый год. На следующей неделе в эфир выйдет документальный фильм «2020» – о событиях, которые несомненно войдут в мировую историю. Авторы пообщались с более чем полусотней участников – от рядовых граждан до высших должностных лиц. Многое будет показано впервые. Факты и доказательства обещают полностью опровергнуть пропаганду спонсоров госпереворота. Не пропустите – это стоит того.

Кто и зачем заказал нашу страну? Смотрите в проекте, на создание которого ушёл целый год

Беларусь под прицелом. До выборов целый год. Кто те люди, что заказали нашу страну? Назовем фамилии.

Кто и зачем заказал нашу страну? Смотрите в проекте, на создание которого ушёл целый год

Мы знаем, кто это.

Кто и зачем заказал нашу страну? Смотрите в проекте, на создание которого ушёл целый год

День выборов. Как голосование перешло в блицкриг?

Кто и зачем заказал нашу страну? Смотрите в проекте, на создание которого ушёл целый год

Как будто война началась. Я видела по телевизору, но я не думала, что у нас такое возможно.

Кто и зачем заказал нашу страну? Смотрите в проекте, на создание которого ушёл целый год

На минских улицах война. Откровения участников с обеих сторон.

Кто и зачем заказал нашу страну? Смотрите в проекте, на создание которого ушёл целый год

За Telegram-каналы отвечал я.

Кто и зачем заказал нашу страну? Смотрите в проекте, на создание которого ушёл целый год

«Пусть они все сдохнут – и дети, и жены. Все пусть сдохнут». Представляете, какой скот.

Кто и зачем заказал нашу страну? Смотрите в проекте, на создание которого ушёл целый год

Фабрика лжи на службе переворота. От пандемии до Окрестина – покажем все кадры.

Кто и зачем заказал нашу страну? Смотрите в проекте, на создание которого ушёл целый год

Это всегда будет нашим козырем.

Кто и зачем заказал нашу страну? Смотрите в проекте, на создание которого ушёл целый год

Живые эмоции и уроки, которые мы должны усвоить.

Кто и зачем заказал нашу страну? Смотрите в проекте, на создание которого ушёл целый год

Сегодня мы понимаем, что это должно было произойти.

Кто и зачем заказал нашу страну? Смотрите в проекте, на создание которого ушёл целый год

Проект, на создание которого ушел целый год. Противостояние, достойное учебников истории. Беларусь против цветной революции.

Кто и зачем заказал нашу страну? Смотрите в проекте, на создание которого ушёл целый год

С 4 по 8 августа – на главных телеканалах страны.

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь – одна из немногих стран, кто сумел победить цветную революцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас пришло время рассказать,...
 
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