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Кто и зачем заказал нашу страну? Смотрите в проекте, на создание которого ушёл целый год
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь – одна из немногих стран, кто сумел победить цветную революцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас пришло время рассказать, кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено.
Телевизионный проект, который создавался целый год. На следующей неделе в эфир выйдет документальный фильм «2020» – о событиях, которые несомненно войдут в мировую историю. Авторы пообщались с более чем полусотней участников – от рядовых граждан до высших должностных лиц. Многое будет показано впервые. Факты и доказательства обещают полностью опровергнуть пропаганду спонсоров госпереворота. Не пропустите – это стоит того.
Беларусь под прицелом. До выборов целый год. Кто те люди, что заказали нашу страну? Назовем фамилии.
Мы знаем, кто это.
День выборов. Как голосование перешло в блицкриг?
Как будто война началась. Я видела по телевизору, но я не думала, что у нас такое возможно.
На минских улицах война. Откровения участников с обеих сторон.
За Telegram-каналы отвечал я.
«Пусть они все сдохнут – и дети, и жены. Все пусть сдохнут». Представляете, какой скот.
Фабрика лжи на службе переворота. От пандемии до Окрестина – покажем все кадры.
Это всегда будет нашим козырем.
Живые эмоции и уроки, которые мы должны усвоить.
Сегодня мы понимаем, что это должно было произойти.
Проект, на создание которого ушел целый год. Противостояние, достойное учебников истории. Беларусь против цветной революции.
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Новости Беларуси. Беларусь – одна из немногих стран, кто сумел победить цветную революцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас пришло время рассказать,...
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