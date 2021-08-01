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Шрайбман: История с Тимановской — как бюрократическая система из абсолютно незначительного эпизода делает международный скандал

01.08.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политический аналитик Артем Шрайбман в своем телеграмм-канале анализирует инцидент вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской.

Шрайбман: История с Тимановской — как бюрократическая система из абсолютно незначительного эпизода делает международный скандал
фото: Reuters
Кейс с атлеткой Тимановской — нагляднейшая иллюстрация, как бюрократическая система, которая весь год избавлялась от привычки самоконтроля, внутренних сдержек и остатков терпимости к критике, делает из абсолютно незначительного эпизода международный скандал.

Иностранные журналисты часто спрашивают, ну зачем было нарываться на секторальные санкции ради ареста Протасевича или зачем было рисовать именно 80% год назад?

А незачем, система не так работает, она не принимает решения, взвешивая все риски. Стимулы настроены иначе — гасить любой ценой то, что может вызвать гнев Первого, а если гнев вызван — гасить с удвоенной силой.

Вполне уверен, что все развивалось по такой схеме. Тимановская публикует видео с критикой спортивных бюрократов, которые облажались с допинг-пробами других спортсменок, и заставляют ее бежать вместо них. Видео подхватывают ТГ-каналы.

Телевизор работает в режиме мочить все, что подхватывают ТГ-каналы, в итоге Тимановская — антигерой всех новостных выпусков госТВ. Лукашенко смотрит телевизор и негодует — мы же дали ей всё, тренировали за наш счет, а она пиарится и постится. Лукашенко звонит и требует снять Тимановскую с игр и первым же рейсом отправить в страну.

Спортивные чиновники мчатся выполнять указание, но информация утекает. Они выдумывают версию про осмотр врача и нестабильное эмоциональное состояние бегуньи. Она опровергает, что врачи ее даже осматривали. Мировые СМИ подхватывают и делают из истории скандал, который вполне может обернуться для Беларуси вылетом из МОК или другими спортивными санкциями.

Готов поспорить, если так произойдет, следующая стадия — разговоры про заготовленную провокацию и купленную заранее Тимановскую. Опять же, подозрительная фамилия. И все это как часть гибридной войны после того, как блицкриг не удался. А все, чтобы Польше отошла Гродненская область. Или теперь Японии - Гомельская?

Но если серьезно, это история не только про механизмы работы нашего государства, но и про репутацию. Если бы спортивные чиновники любой другой страны, кроме Беларуси и, наверное, КНДР, решили довезти до аэропорта спортсмена, снятого с игр за разногласия со своим начальством, никто бы даже не обратил внимания. А в нашем случае всем даже в далекой Японии ясно, что может грозить Тимановской в стране-доноре европейской безопасности.
 
 
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Политический аналитик Артем Шрайбман в своем телеграмм-канале анализирует инцидент вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской.
 
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