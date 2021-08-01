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Белорусские студенты используют лето для заработка на стройках и в детсадах
01.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские студенты могут заработать до 500 долларов в месяц. Для этого нужно потрудиться на стройке, в детском саду или школьном лагере. Сегодня в стране отмечают День студотрядов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
Покрасить, зашпаклевать, уложить плитку. Здесь работают пять студентов строительного колледжа. Теорию знают хорошо, а для практики записались в студотряд. Перед сменой – обязательный инструктаж по технике безопасности, и можно трудится. Только доверяют им пока не все.
«Я понял принцип, как положить плитку, как устанавливать борты для нее, чтобы они не расходились, не сдвигались. Насколько должен быть уплотнен грунт для укладки плитки», – рассказал Андрей Трехлебов.
В студотрядах трудятся и школьники. Анастасия Руднева и ее сестра закончили десятый класс. Для летней подработки выбрали детский сад. За несколько часов в день они успевают и помыть полы, и прополоть огороды.
«Мне в школе предложили заполнить анкету на подработку, и я выбрала месяц, который мне удобен. И вот в июле мне позвонили и предложили. Это неплохой вариант, во-первых, подзаработать – когда ты несовершеннолетний, в основном никуда не берут. И есть чем заняться на лето», – сказала Анастасия.
Заработать летом помогает Белорусский республиканский союз молодежи. Только в столице в детских лагерях, общепите, на заводах уже трудятся пять с половиной тысяч человек.
Работать можно с 14 лет. Устраивают официально и заводят первые в жизни школьников трудовые книжки.
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В месяц можно заработать до 500 долларов.
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