|
Беларусь после девятого дня Олимпиады делит 43-46 места в медальном зачете
Источник материала: Навiны
В настоящее время после девятого дня соревнований в активе нашей сборной по одной золотой и бронзовой награде (накануне чемпионом стал в прыжках на батуте
Такие же медальные результаты пока показывают сборные Узбекистана, Фиджи и Эстонии.
Ну, а впереди планеты всех вот эта пятерка:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бронза прыгуна в высоту Максима Недосекова несколько улучшила позиции белорусской команды в медальном зачете
|
Свежие газеты
Архив (Разное)