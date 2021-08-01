Беларусь после девятого дня Олимпиады делит 43-46 места в медальном зачете

Бронза прыгуна в высоту Максима Недосекова несколько улучшила позиции белорусской команды в медальном зачете Олимпиады в Токио .





В настоящее время после девятого дня соревнований в активе нашей сборной по одной золотой и бронзовой награде (накануне чемпионом стал в прыжках на батуте стал Иван Литвинович).

Такие же медальные результаты пока показывают сборные Узбекистана, Фиджи и Эстонии.

Ну, а впереди планеты всех вот эта пятерка:

Китай — 24 золотых, 14 серебряных, 13 бронзовых; США — 20, 23, 16; Япония — 17, 5, 9; Австралия — 14, 3, 14; Россия — 12, 19, 13.