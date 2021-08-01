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Беларусь после девятого дня Олимпиады делит 43-46 места в медальном зачете

01.08.2021 18:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бронза прыгуна в высоту Максима Недосекова несколько улучшила позиции белорусской команды в медальном зачете Олимпиады в Токио.

Беларусь после девятого дня Олимпиады делит 43-46 места в медальном зачете

В настоящее время после девятого дня соревнований в активе нашей сборной по одной золотой и бронзовой награде (накануне  чемпионом стал в прыжках на батуте стал Иван Литвинович).

Такие же медальные результаты пока показывают сборные Узбекистана, Фиджи и Эстонии.

Ну, а впереди планеты всех вот эта пятерка:

  1. Китай — 24 золотых, 14 серебряных, 13 бронзовых;
  2. США — 20, 23, 16;
  3. Япония — 17, 5, 9;
  4. Австралия — 14, 3, 14;
  5. Россия — 12, 19, 13.

 

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Бронза прыгуна в высоту Максима Недосекова несколько улучшила позиции белорусской команды в медальном зачете
 
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