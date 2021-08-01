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Из-за ливней объявлено штормовое предупреждение
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлений, которые ожидают северо-запад страны в понедельник.
Как предупреждают синоптики, ночью и утром в этом регионе республики пройдут ливни.
Утром и днем во многих районах страны ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.
Из-за этого объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлений, которые ожидают северо-запад страны в понедельник.
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