ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из-за ливней объявлено штормовое предупреждение

01.08.2021 18:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлений, которые ожидают северо-запад страны в понедельник.

Из-за ливней объявлено штормовое предупреждение

Как предупреждают синоптики, ночью и утром в этом регионе республики пройдут ливни.

Утром и днем во многих районах страны ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

Из-за этого объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлений, которые ожидают северо-запад страны в понедельник.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шрайбман: История с Тимановской — как бюрократическая система из абсолютно незначительного эпизода делает международный скандал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by