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Кристина Тимановская: «Я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я беспокоюсь о своей безопасности»

01.08.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская в интервью Tribuna.com рассказала в том числе о том, что боится приезжать в Беларусь.

Кристина Тимановская: «Я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я беспокоюсь о своей безопасности»
Сегодня спортсменку пытались вывезти из Японии представили НОК.

– Вы говорили, что боитесь лететь в Беларусь. Почему?

– Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно.

– А за что вас могут посадить, ведь вы закон не нарушали?

– В том-то и дело, что ничего не сделала, при этом меня лишили права участвовать в беге на 200 метров и захотели отправить домой. Поэтому я даже не знаю, что вам ответить.

– Вы хотите получить политическое убежище в Австрии?

– Пока мы думаем, куда обратиться. Думаю, ближайшую ночь над этим придется поразмышлять. И уже завтра примем какое-то решение.

– Кто вам сейчас помогает, кто на вашей стороне и пытается урегулировать ситуацию?

– Ребята из SOS.BY, Беларусский фонд спортивной солидарности подключили все свои возможности.

– Как на ситуацию отреагировали другие члены нацкоманд?

– Думаю, они просто ничего не знали. Когда узнали про эстафету, про мои сторисы в Instagram, некоторые ребята меня поддержали. Сказали, что меня понимают и поддерживают. А по поводу моего отъезда никто ничего не знал, никакой реакции нет.

– Наверное, боятся высказаться.

– Я думаю, да.

– Вы знаете, что на госТВ в Беларуси вас накануне активно обсуждали?

– Да, все знаю, мне присылали информацию и видео. Что я могу сказать? Уже когда увидела, как обо мне говорят по ТВ, что говорит Азаренок и прочие репортеры, то у меня пропало к ним всякое уважение как к мужчинам, потому что они позволят в отношении к девушке неприятные слова. Я же ничего такого не сделала, ничего не сказала. Политику не трогала. Но получила шквал негатива, в том числе в Instagram, который мне непонятен.

– Что дальше будете делать?

– Сейчас я в полиции, а дальше буду просить убежище. Шаг за шагом будем действовать. Я планирую покинуть Токио, но не тем рейсом, которым меня хотели отправить. Сейчас я под защитой полиции, – сказала Тимановская.



Сообщалось, что спортсменка не проходила регистрацию на рейс Токио – Стамбул, который запланирован на 16:30 по беларусскому времени. На данный момент она находится в отделении полиции.

Ранее БФСС писал, что «Тимановскую насильно вывозят из Токио. Представители беларусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт».

Тренерский штаб беларусской национальной команды по легкой атлетике заявил, что бегунья Кристина Тимановская прекращает свое выступление на Олимпиаде в Токио. Отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4 по 400 метров. Отстранили по заключению врачей с формулировкой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Тимановская заявила, что это неправда и врачи не осматривали.

«Это вранье», – написала в сторис инстаграма Тимановская.

Несколько дней назад в сторис инстаграма  Кристина Тимановская возмутилась тому, что ее поставили выступать в эстафете на 400 метров, тогда как она собиралась бежать дистанции 100 и 200 метров. Спортсменка высказала недовольство тем, что такое решение было принято без ее участия и все «решили за ее спиной». На эстафету ее решили заявить вследствие того, что двух белорусских спринтерш не допустили к соревнованиям из-за недостатка допинг-проб.
 
 
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Беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская в интервью Tribuna.com рассказала в том числе о том, что боится приезжать в Беларусь.
 
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