Кристина Тимановская: «Я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я беспокоюсь о своей безопасности»

Сегодня спортсменку пытались вывезти из Японии представили НОК.





– Вы говорили, что боитесь лететь в Беларусь. Почему?





– Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно.





– А за что вас могут посадить, ведь вы закон не нарушали?





– В том-то и дело, что ничего не сделала, при этом меня лишили права участвовать в беге на 200 метров и захотели отправить домой. Поэтому я даже не знаю, что вам ответить.





– Вы хотите получить политическое убежище в Австрии?





– Пока мы думаем, куда обратиться. Думаю, ближайшую ночь над этим придется поразмышлять. И уже завтра примем какое-то решение.





– Кто вам сейчас помогает, кто на вашей стороне и пытается урегулировать ситуацию?





– Ребята из SOS.BY, Беларусский фонд спортивной солидарности подключили все свои возможности.





– Как на ситуацию отреагировали другие члены нацкоманд?





– Думаю, они просто ничего не знали. Когда узнали про эстафету, про мои сторисы в Instagram, некоторые ребята меня поддержали. Сказали, что меня понимают и поддерживают. А по поводу моего отъезда никто ничего не знал, никакой реакции нет.





– Наверное, боятся высказаться.





– Я думаю, да.





– Вы знаете, что на госТВ в Беларуси вас накануне активно обсуждали?





– Да, все знаю, мне присылали информацию и видео. Что я могу сказать? Уже когда увидела, как обо мне говорят по ТВ, что говорит Азаренок и прочие репортеры, то у меня пропало к ним всякое уважение как к мужчинам, потому что они позволят в отношении к девушке неприятные слова. Я же ничего такого не сделала, ничего не сказала. Политику не трогала. Но получила шквал негатива, в том числе в Instagram, который мне непонятен.





– Что дальше будете делать?





– Сейчас я в полиции, а дальше буду просить убежище. Шаг за шагом будем действовать. Я планирую покинуть Токио, но не тем рейсом, которым меня хотели отправить. Сейчас я под защитой полиции, – сказала Тимановская.













Сообщалось, что спортсменка не проходила регистрацию на рейс Токио – Стамбул, который запланирован на 16:30 по беларусскому времени. На данный момент она находится в отделении полиции.





Ранее БФСС писал, что «Тимановскую насильно вывозят из Токио. Представители беларусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт».





Тренерский штаб беларусской национальной команды по легкой атлетике заявил, что бегунья Кристина Тимановская прекращает свое выступление на Олимпиаде в Токио. Отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4 по 400 метров. Отстранили по заключению врачей с формулировкой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Тимановская заявила, что это неправда и врачи не осматривали.





«Это вранье», – написала в сторис инстаграма Тимановская.





Несколько дней назад в сторис инстаграма Кристина Тимановская возмутилась тому, что ее поставили выступать в эстафете на 400 метров, тогда как она собиралась бежать дистанции 100 и 200 метров. Спортсменка высказала недовольство тем, что такое решение было принято без ее участия и все «решили за ее спиной». На эстафету ее решили заявить вследствие того, что двух белорусских спринтерш не допустили к соревнованиям из-за недостатка допинг-проб. Спортсменка высказала недовольство тем, что такое решение было принято без ее участия и все «решили за ее спиной». На эстафету ее решили заявить вследствие того, что двух белорусских спринтерш не допустили к соревнованиям из-за недостатка допинг-проб.



