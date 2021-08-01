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Кристина Тимановская: «Я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я беспокоюсь о своей безопасности»
Источник материала: Партизан
Беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская в интервью
Сегодня спортсменку пытались вывезти из Японии представили НОК.
– Вы говорили, что боитесь лететь в Беларусь. Почему?
– Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня небезопасно.
– А за что вас могут посадить, ведь вы закон не нарушали?
– В том-то и дело, что ничего не сделала, при этом меня лишили права участвовать в беге на 200 метров и захотели отправить домой. Поэтому я даже не знаю, что вам ответить.
– Вы хотите получить политическое убежище в Австрии?
– Пока мы думаем, куда обратиться. Думаю, ближайшую ночь над этим придется поразмышлять. И уже завтра примем какое-то решение.
– Кто вам сейчас помогает, кто на вашей стороне и пытается урегулировать ситуацию?
– Ребята из SOS.BY, Беларусский фонд спортивной солидарности подключили все свои возможности.
– Как на ситуацию отреагировали другие члены нацкоманд?
– Думаю, они просто ничего не знали. Когда узнали про эстафету, про мои сторисы в Instagram, некоторые ребята меня поддержали. Сказали, что меня понимают и поддерживают. А по поводу моего отъезда никто ничего не знал, никакой реакции нет.
– Наверное, боятся высказаться.
– Я думаю, да.
– Вы знаете, что на госТВ в Беларуси вас накануне активно обсуждали?
– Да, все знаю, мне присылали информацию и видео. Что я могу сказать? Уже когда увидела, как обо мне говорят по ТВ, что говорит Азаренок и прочие репортеры, то у меня пропало к ним всякое уважение как к мужчинам, потому что они позволят в отношении к девушке неприятные слова. Я же ничего такого не сделала, ничего не сказала. Политику не трогала. Но получила шквал негатива, в том числе в Instagram, который мне непонятен.
– Что дальше будете делать?
– Сейчас я в полиции, а дальше буду просить убежище. Шаг за шагом будем действовать. Я планирую покинуть Токио, но не тем рейсом, которым меня хотели отправить. Сейчас я под защитой полиции, – сказала Тимановская.
Сообщалось, что спортсменка не проходила регистрацию на рейс Токио – Стамбул, который запланирован на 16:30 по беларусскому времени. На данный момент она находится в отделении полиции.
Ранее БФСС писал, что «Тимановскую насильно вывозят из Токио. Представители беларусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт».
Тренерский штаб беларусской национальной команды по легкой атлетике заявил, что бегунья Кристина Тимановская прекращает свое выступление на Олимпиаде в Токио. Отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4 по 400 метров. Отстранили по заключению врачей с формулировкой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Тимановская заявила, что это неправда и врачи не осматривали.
«Это вранье», – написала в сторис инстаграма Тимановская.
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Кристина Тимановская: «Я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я беспокоюсь о своей безопасности»
Беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская в интервью Tribuna.com рассказала в том числе о том, что боится приезжать в Беларусь.
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