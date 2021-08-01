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Тимановской предложили помощь: уроженка Беларуси, которая живет в Токио, готова приютить у себя спортсменку

01.08.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тренерский штаб белорусской команды по легкой атлетике ранее принял решение отправить спортсменку домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием

 Об этом женщина, прибывшая в аэропорт Ханэда, где, предположительно, находится белорусская спортсменка, рассказала корреспонденту ТАСС.


"Я узнала о новостях из Telegram-каналов и сразу приехала [в аэропорт]. Она же совсем одна, вдруг ей понадобится помощь", - рассказала женщина, представившаяся Натальей. Она также подчеркнула, что готова приютить у себя дома Кристину Тимановскую, если спортсменке это потребуется.
 
 
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Тренерский штаб белорусской команды по легкой атлетике ранее принял решение отправить спортсменку домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием
 
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