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Тимановской предложили помощь: уроженка Беларуси, которая живет в Токио, готова приютить у себя спортсменку
Источник материала: Партизан
Тренерский штаб белорусской команды по легкой атлетике ранее принял решение отправить спортсменку домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием
Об этом женщина, прибывшая в аэропорт Ханэда, где, предположительно, находится белорусская спортсменка,
"Я узнала о новостях из Telegram-каналов и сразу приехала [в аэропорт]. Она же совсем одна, вдруг ей понадобится помощь", - рассказала женщина, представившаяся Натальей. Она также подчеркнула, что готова приютить у себя дома Кристину Тимановскую, если спортсменке это потребуется.
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Тимановской предложили помощь: уроженка Беларуси, которая живет в Токио, готова приютить у себя спортсменку
Тренерский штаб белорусской команды по легкой атлетике ранее принял решение отправить спортсменку домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием
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