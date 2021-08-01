МОК запросил у НОК Беларуси информацию по делу легкоатлетки Тимановской

пишет by.tribuna.com Ранее спортсменка обратилась в МОК за помощью, заявив, что ее пытаются вывезти из Токио без ее согласия,by.tribuna.com

«МОК изучает ситуацию с Тимановской и ждет разъяснений от НОК Беларуси», – сообщили в МОК.





На этой Олимпиаде легкоатлетка должна была выступить на дистанции 200 м. Накануне Тимановская возмутилась тем, что ее также заявили на эстафету 4x400 м, и раскритиковала руководство сборной страны.

После этого НОК Беларуси заявил, что Тимановская не выступит на Играх в связи с «эмоционально-психологическим состоянием». Спортсменка в сторис инстаграма опровергла это, написав: «Это вранье».



