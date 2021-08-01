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МОК запросил у НОК Беларуси информацию по делу легкоатлетки Тимановской
Источник материала: Партизан
Международный олимпийский комитет (МОК) запросил у Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси информацию по делу легкоатлетки Кристины Тимановской.
Ранее спортсменка обратилась в МОК за помощью, заявив, что ее пытаются вывезти из Токио без ее согласия,
«МОК изучает ситуацию с Тимановской и ждет разъяснений от НОК Беларуси», – сообщили в МОК.
На этой Олимпиаде легкоатлетка должна была выступить на дистанции 200 м. Накануне Тимановская возмутилась тем, что ее также заявили на эстафету 4x400 м, и раскритиковала руководство сборной страны.
После этого НОК Беларуси заявил, что Тимановская не выступит на Играх в связи с «эмоционально-психологическим состоянием». Спортсменка в сторис инстаграма опровергла это, написав: «Это вранье».
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Международный олимпийский комитет (МОК) запросил у Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси информацию по делу легкоатлетки Кристины Тимановской.
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