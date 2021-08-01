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Алёна Дзиодзина: «Те, кто уходил подобно Николаю Пинигину, теперь о театре даже не говорят»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередная серия авторской рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды». Говорим о тех, кто выбрал для себя путь предательства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алена Дзиодзина, СТВ:
Но бывает так, что отдельные люди из мира культуры сначала закатывают демонстративный спектакль, а потом наступает бессрочный антракт. В их творческой карьере. Николай Пинигин был в числе тех купаловцев, кто бойкотировал власть, и в результате зритель временно остался без главного театра страны.
Алена Дзиодзина:
Теоретически пауза в работе театра могла бы стать ударом по национальной идентичности белорусов. Но не в этот раз, не с нами. Кризис – не всегда крах, а иногда просто подсказка, что можно сделать по-другому. Он нередко таит в себе множество возможностей для развития театра, страны в целом и наших не менее одаренных людей.
Алена Дзиодзина:
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Новости Беларуси. Очередная серия авторской рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды». Говорим о тех, кто выбрал для себя путь предательства, сообщили в программе...
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