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Алёна Дзиодзина: «Те, кто уходил подобно Николаю Пинигину, теперь о театре даже не говорят»

01.08.2021 19:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередная серия авторской рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды». Говорим о тех, кто выбрал для себя путь предательства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алёна Дзиодзина: «Те, кто уходил подобно Николаю Пинигину, теперь о театре даже не говорят»

Алена Дзиодзина, СТВ:
Театр в контексте истории жизни целого народа представляет собой некий культурный код. В нем нередко находят свое отражение национальные идеи, которые ложатся в основу народного единства и укрепляют национальное самосознание.

Но бывает так, что отдельные люди из мира культуры сначала закатывают демонстративный спектакль, а потом наступает бессрочный антракт. В их творческой карьере. Николай Пинигин был в числе тех купаловцев, кто бойкотировал власть, и в результате зритель временно остался без главного театра страны.

Григорий Азарёнок: все эти пинигины преклонялись перед истерией «европейской» Беларуси, статутов, сеймов

Алена Дзиодзина:
Времена были непростые, и, возможно, именно в тот момент более всего народ нуждался в деятелях искусства, кто бы помогал людям укрепить и не потерять свою белорусскость. Но наш герой вместо этого пророчествовал кризис национальному театру, где ушедших актеров якобы никто и никогда не сможет заменить.

Алёна Дзиодзина: «Те, кто уходил подобно Николаю Пинигину, теперь о театре даже не говорят»

Теоретически пауза в работе театра могла бы стать ударом по национальной идентичности белорусов. Но не в этот раз, не с нами. Кризис – не всегда крах, а иногда просто подсказка, что можно сделать по-другому. Он нередко таит в себе множество возможностей для развития театра, страны в целом и наших не менее одаренных людей.

Алена Дзиодзина:
Именно так и произошло в случае с Купаловским театром, который сейчас пополнился новыми, молодыми и очень талантливыми лицами. Это история как раз про то, что трудности укрепляют. И страну, и людей, и национальное самосознание в том числе. Теперь мы белорусы, которые и тут справились. А те, кто уходил подобно Николаю Пинигину, теперь о театре даже не говорят, не потому что нечего, а потому что больно сначала сжечь мост, а потом понять, что там, за спиной, осталась вся твоя жизнь. На этом занавес. Расходимся.

 
 
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Новости Беларуси. Очередная серия авторской рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды». Говорим о тех, кто выбрал для себя путь предательства, сообщили в программе...
 
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