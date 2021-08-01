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Александр Лукашенко: «Не должно быть чванства. Не надо губу задирать на нос и ходить, не видя людей. Это не наш подход»

01.08.2021 19:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем пятничного важного разговора во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент провел встречу с активом вертикали власти для обсуждения общественно-политической обстановки.

Александр Лукашенко: «Не должно быть чванства. Не надо губу задирать на нос и ходить, не видя людей. Это не наш подход»

Сегодня наша страна держит удар во всех сферах жизни: политической, дипломатической, информационной, общественной и даже уровне откровенных военных угроз. А все потому, что есть цель – белорусы должны завершить путь как нация, раствориться в глобальном мире. Уверены, много об этом и не только будет сказано 9 августа во время Большого разговора с Президентом.

О важном и ключевом на неделе расскажет Виктория Ходосок.

Александр Лукашенко: «Не должно быть чванства. Не надо губу задирать на нос и ходить, не видя людей. Это не наш подход»

Наш Батька – кремень. Мы с ним, как за каменной стеной.

Александр Лукашенко: «Не должно быть чванства. Не надо губу задирать на нос и ходить, не видя людей. Это не наш подход»

Только благодаря Лукашенко Беларусь устояла и сейчас у нас стабильность. А деньги уметь зарабатывать трудом везде надо.

Александр Лукашенко: «Не должно быть чванства. Не надо губу задирать на нос и ходить, не видя людей. Это не наш подход»

Правильно, сейчас вся Беларусь как Брестская крепость! Клацают своими гнилыми зубами со всех сторон, а мы держимся! А их это бесит!

Это все комментарии обычных людей – не политиков и аналитиков – на большую встречу 30 июля во Дворце Независимости. Ведь поднимаемые темы во время диалога, а не, как пописывают хейтеры, монолога (надо слушать внимательнее) в общем касаются каждого белоруса. От более житейского (сбора урожая в поле) до более сложного (размещения военных группировок у белорусских границ).

Александр Лукашенко: «Не должно быть чванства. Не надо губу задирать на нос и ходить, не видя людей. Это не наш подход»

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Конечно, очень жаль, что в последнее время взяли за моду о нашей стране говорить в негативном ключе. Наверняка эта мысль у многих в голове. Мы жили, никому не мешали (по крайней мере, так думали), а оказалось, что противник выжидал удобного момента. Цветная революция, попытки уничтожить экономику, демонстративные выходки, военные угрозы – этот создаваемый шум нарушил спокойную и размеренную жизнь белорусов, к которой, собственно, мы и привыкли. Но наверняка противник не ожидал, что белорусы дадут отпор. И очень сильный.

Александр Лукашенко: «Не должно быть чванства. Не надо губу задирать на нос и ходить, не видя людей. Это не наш подход»

Да, Беларусь крайне разочаровала последователей известного «идеолога цветных революций» и не только. И теперь самодельные учебники придется дорабатывать, ибо практика с теорией явно не дружат. Но это же все время. А хозяева ждать не любят. И тут, как результат, знатный кипиш, в параллель к которому суета с приписыванием на ходу ну хоть чего-то Беларуси. Самое свеженькое – облюбовавшие Литву мигранты.

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Александр Лукашенко: «Не должно быть чванства. Не надо губу задирать на нос и ходить, не видя людей. Это не наш подход»

Военная угроза у белорусских границ. Представьте шашечную доску. Идет опасная партия. На кону – независимость и стабильность. В позиции на поле – армия и техника. Маневры белых и маневры черных – ответные реакции на ходы друг друга. Но ведь история не раз показывала, что из этого может быть.

А ведь оппозиция тем временем чему-то радуется. Только чему? Понять сложно. Свету покормили – новость минувшей среды. Особо сопереживающие вздохнули с облегчением: мадам в тепле, добре, сытая и довольная. А компания какая. Но не посмеяться с этой темы просто нельзя. В развитие этой темы Президент даже дал поручение нашему премьер-министру.

Александр Лукашенко: «Не должно быть чванства. Не надо губу задирать на нос и ходить, не видя людей. Это не наш подход»

Таким затянувшимся и однозначно показушным турне с протянутой рукой беглецы пытаются попросту уничтожить белорусскую экономику. А мы ведь и так никогда не жили на широкую ногу. Сначала призывали рабочих к забастовкам, потом начали «бомбить» наших партнеров. Идеи закончились. Видимо, придется снова идти по кругу. Но сейчас не о них, а о тех, кто, собственно, с теми же рабочими каждый день рука об руку. Руководители на местах. Возможно, весь политический шум в регионах слышен не сполна. И, честно, хорошо, что так, ибо работы там и без этого хватает.

Пока решаются вопросы внешние, о внутренних не должны забывать. Пробелов хватает. Их публично на заседании перечислял Президент. Социально–экономическое развитие. Давление извне не должно сказаться на этом пункте. И не потому что надо показаться выгодно перед людьми в сложное время. Нет. Люди – основа государства. А их уровень жизни – сейчас речь о достаточном – как минимум залог спокойствия нервной системы чиновников.

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Александр Лукашенко: «Не должно быть чванства. Не надо губу задирать на нос и ходить, не видя людей. Это не наш подход»

Встреча с Президентом, считайте, урок по обществоведению. Домашнее задание какое – для себя понял каждый. Ключевой посыл – научитесь слушать и слышать людей.

Александр Лукашенко: «Не должно быть чванства. Не надо губу задирать на нос и ходить, не видя людей. Это не наш подход»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
При всей жесткости курса эта жесткость должна быть обращена на тех, на кого надо. Мы не должны удушить инициативу людей, надо поддерживать инициативных и честных людей как в бизнесе, так и в политике. Еще один принцип – принцип обратной связи. Слушайте людей. Я же был депутатом, я работал «внизу». Если вы не можете решить какой-то вопрос в райисполкоме и прочее – поговорите вы с человеком. Вы объясните ему. Белорусы, да и все люди, они привыкли, чтобы с ними разговаривали. Не должно быть чванства. Не надо губу задирать на нос и ходить, не видя людей. Это не наш подход.

Отмахиваться от сказанного и сделанного – это в привычке беглых. Госпожа Тихановская – тому пример. С виду спокойная дама, когда-то мало интересующаяся политикой. Но в свое время решившая прыгнуть выше головы. Но сальто в ее игре на золото не потянуло.

Александр Лукашенко: «Не должно быть чванства. Не надо губу задирать на нос и ходить, не видя людей. Это не наш подход»

А еще что из важного было сказано: сегодня мы должны быть как никогда едины. И если кому-то понадобиться помощь (области, району, городу), то обязательно между собой надо по-братски поделиться и выручить. Хотя об этом, наверное, не стоит повторять много раз – взаимовыручка в крови у настоящих белорусов.

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем пятничного важного разговора во Дворце...
 
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