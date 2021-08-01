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Николай Рогащук: если пройдут все наши предложения, то в ближайшие три-четыре года «Белоруснефть» удвоит инвестиции

01.08.2021 19:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем пятничного важного разговора во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент провел встречу с активом вертикали власти для обсуждения общественно-политической обстановки.

Николай Рогащук: если пройдут все наши предложения, то в ближайшие три-четыре года «Белоруснефть» удвоит инвестиции

Николай Рогащук, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:
Если брать отдельно гомельский регион, что касается того поручения главы государства, которое было дано в апреле по развитию отдельных пяти регионов. Выработаны подходы, как это будет. Проблема в тех регионах с кадрами. Есть предложения, как их закрепить. Это, мы надеемся, будет указ Президента.

Одно из таких предложений – то, что я носил в Администрацию Президента, – что бы мы ни говорили, а молодые кадры едут, и касаемо юношей это отсрочки от призыва в армию. Можно даже закреплять это на время действия контракта, на пять лет он освобожден. Если он там отработает пять лет или шесть лет, может, его вообще в запас зачислить и все. То есть некоторые предложения уже внесены, начало, так скажем, положено. Что касается хозяйственной деятельности предприятий, то тоже наш тот регион, мы знаем, относительно богат на полезные ископаемые.

Александр Лукашенко: «Не должно быть чванства. Не надо губу задирать на нос и ходить, не видя людей. Это не наш подход»

Для ускорения той же разработки нефтяных месторождений нашим объединением «Белоруснефть» также внесены предложения, чтобы это ускорить. Если пройдут все те предложения, что мы внесли, то буквально в ближайшие три-четыре года «Белоруснефть» инвестиции увеличит более чем в два раза. И добыча нефти где-то в полтора раза может возрасти.

 
 
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Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем пятничного важного разговора во Дворце...
 
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