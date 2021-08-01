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«Сейчас это очень важно». Кого теперь будут готовить в Гродненском медколледже
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Элеонора Михалевич пришла подавать документы вместе с отцом. У девушки высокий балл аттестата, а выбор желанной профессии глубоко осмысленный, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По здоровью часто бывая в больницах, она давно для себя решила: медик – вот самая важная для общества профессия.
Элеонора Михалевич, абитуриент:
И, кстати, на специальность «лечебное дело» с квалификацией «фельдшер-акушер», которую выбрала Элеонора, традиционно самый высокий проходной балл в Гродненском медицинском колледже. С нового учебного года здесь начнут готовить фельдшеров-гигиенистов, эпидемиологов. Надо ли говорить об актуальности профессии?
Татьяна Яколцевич, ответственный секретарь приемной комиссии Гродненского государственного медицинского колледжа:
Правда, на новую специальность кроме балла аттестата нужны еще сертификаты ЦТ по биологии и русскому или белорусскому. Отмечают в приемной комиссии и новую тенденцию: если раньше медколледж славился женским составом учащихся, то теперь сюда поступает все больше парней.
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Новости Беларуси. Элеонора Михалевич пришла подавать документы вместе с отцом. У девушки высокий балл аттестата, а выбор желанной профессии глубоко осмысленный,...
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