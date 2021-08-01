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Электронная запись на подачу документов. Рассказываем об особенностях вступительной кампании – 2021

01.08.2021 19:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Набор в вузы на бюджет завершен. И пока у одних есть месяц выдохнуть и расслабиться, у абитуриентов среднего специального образования, наоборот, только наступает пик душевных переживаний. В колледжах кипит работа приемных комиссий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Электронная запись на подачу документов. Рассказываем об особенностях вступительной кампании – 2021

Галина буро, корреспондент:
Особенность этого года – электронная запись на подачу документов. Онлайн-заявку можно отправить, не выходя из дома или даже прогуливаясь в парке, с помощью мобильного телефона. Это противоэпидемическая мера. То есть по приходу в колледж абитуриенту не надо будет сидеть в живой очереди, его уже будут ожидать в приемной комиссии.

Электронная запись на подачу документов. Рассказываем об особенностях вступительной кампании – 2021

– Здравствуйте!
– Здравствуйте!

На входе контроль температуры как для абитуриентов, так и для их родителей. Не зря же колледж медицинский. Антиковидные правила приемной кампании здесь продуманы от а до я.

Электронная запись на подачу документов. Рассказываем об особенностях вступительной кампании – 2021

Соблюдается социальная дистанция полтора метра – для этого нанесена сигнальная разметка и обозначена. Также соблюдается масочный режим как членами приемной комиссии, так и абитуриентами. Отдельно обозначен выход для абитуриентов после подачи документов. На выходе также есть дозаторы с антисептиками для обработки рук.

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Новости Беларуси. Набор в вузы на бюджет завершен. И пока у одних есть месяц выдохнуть и расслабиться, у абитуриентов среднего специального образования, наоборот,...
 
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