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120 километров в час на двигателе от «Запорожца». За что спецфонд Президента отметил преподавателя из Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Такой уникальный трицикл мастер производственного обучения Гродненского электротехнического колледжа Семен Самойло изготовил вместе со своими учениками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Назвали технику «Микола». Конструировали с нуля. Сами разработали и раму, и вилку, и ходовую часть.
Семен Самойло, мастер производственного обучения Гродненского государственного электротехнического колледжа имени И. Счастного:
Некоторые детали покупали, многие использовали от старых автомобилей. Например, водительское сиденье от Fiat, пассажирские от автобуса, задний мост от Ford Sierra, двигатель и коробка – от «Запорожца». Позаботились и о GPS-навигации на руле. При своих 40 лошадиных силах трицикл легко разгоняется до 120 километров в час.
Семен Самойло:
Семен Самойло вспоминает, к железкам тянуло с детства, уже в 14 лет изготовил из старых деталей свой первый мотоцикл. Отучился на инженера, теперь обучает учащихся сварочным работам, а на кружке прививает любовь к техническому творчеству. Ежегодно самодельная техника участвует во всебелорусских выставках и слетах рационализаторов и изобретателей, всегда возвращается с наградами. В 2021 году их багги занял первое место. А сам педагог отмечен премией спецфонда Президента.
Семен Самойло:
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120 километров в час на двигателе от «Запорожца». За что спецфонд Президента отметил преподавателя из Гродно
Новости Беларуси. Такой уникальный трицикл мастер производственного обучения Гродненского электротехнического колледжа Семен Самойло изготовил вместе со...
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