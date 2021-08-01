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120 километров в час на двигателе от «Запорожца». За что спецфонд Президента отметил преподавателя из Гродно

01.08.2021 19:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Такой уникальный трицикл мастер производственного обучения Гродненского электротехнического колледжа Семен Самойло изготовил вместе со своими учениками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

120 километров в час на двигателе от «Запорожца». За что спецфонд Президента отметил преподавателя из Гродно

Назвали технику «Микола». Конструировали с нуля. Сами разработали и раму, и вилку, и ходовую часть.

120 километров в час на двигателе от «Запорожца». За что спецфонд Президента отметил преподавателя из Гродно

Семен Самойло, мастер производственного обучения Гродненского государственного электротехнического колледжа имени ИСчастного:
Вилка у нас многорычажная, у нас есть даже патент на нее – это тоже изготовлено самими. Фара от мотоцикла «Минск», колесо от «Явы», руль изготовлен тоже самостоятельно. Вот упругий элемент для амортизаторов, он от мотоцикла «Иж».

120 километров в час на двигателе от «Запорожца». За что спецфонд Президента отметил преподавателя из Гродно

Некоторые детали покупали, многие использовали от старых автомобилей. Например, водительское сиденье от Fiat, пассажирские от автобуса, задний мост от Ford Sierra, двигатель и коробка – от «Запорожца». Позаботились и о GPS-навигации на руле. При своих 40 лошадиных силах трицикл легко разгоняется до 120 километров в час.

120 километров в час на двигателе от «Запорожца». За что спецфонд Президента отметил преподавателя из Гродно

Семен Самойло:
Подвеска у нас завышена, поэтому тут клиренс (дорожный просвет) довольно-таки приличный, чтобы при экстремальной езде где-то надо назад встать – сделано для этого. Все конструктивные элементы рамы рассчитаны и предусмотрены для того, чтобы здесь нагрузка на заднюю ось была порядка 300 килограммов.

120 километров в час на двигателе от «Запорожца». За что спецфонд Президента отметил преподавателя из Гродно

Семен Самойло вспоминает, к железкам тянуло с детства, уже в 14 лет изготовил из старых деталей свой первый мотоцикл. Отучился на инженера, теперь обучает учащихся сварочным работам, а на кружке прививает любовь к техническому творчеству. Ежегодно самодельная техника участвует во всебелорусских выставках и слетах рационализаторов и изобретателей, всегда возвращается с наградами. В 2021 году их багги занял первое место. А сам педагог отмечен премией спецфонда Президента.

120 километров в час на двигателе от «Запорожца». За что спецфонд Президента отметил преподавателя из Гродно

Семен Самойло: 
С 1 сентября набираем порядка 16 человек. Потом, как и везде, у нас проходит организационное собрание, и мы решаем, что будем делать в этом году.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Такой уникальный трицикл мастер производственного обучения Гродненского электротехнического колледжа Семен Самойло изготовил вместе со...
 
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