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«К этому шла и это получила». Что говорят 100-балльники о своих результатах ЦТ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 9-й гродненской гимназии сразу две выпускницы стали обладательницами 100-балльных сертификатов по ЦТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Карина – по русскому, Анастасия – по биологии.
Девушки признаются, секрет успеха насколько прост, настолько и тернист, ведь за красивой цифрой – огромный труд: учеба, репетиры, курсы. Но в достижении заветной цели сил не жалели.
Карина Козловская, выпускница гимназии № 9 имени Ф.П. Кириченко:
Анастасия Лукашевич, выпускница гимназии № 9 имени Ф.П. Кириченко:
Два года усердия, и общая мечта поступить в медицинский университет сбылась у обеих. Набор в вузы на бюджет завершен.
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Новости Беларуси. В 9-й гродненской гимназии сразу две выпускницы стали обладательницами 100-балльных сертификатов по ЦТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ....
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