ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Байден, женись на мне». 90-летняя белоруска пригласила президента США попробовать её печенье

01.08.2021 19:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета утверждает, что лучше, чем собирать крохи с чужого стола, приготовить собственное печенье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Минчанка Полина Алексеевна Кацуба. Ей почти 90 лет, но она до сих пор занимается легкой атлетикой и знает толк в кулинарии и не только. Семь раз прабабушка, четыре внучки, 65 лет сыну, еще одному 63.

«Байден, женись на мне». 90-летняя белоруска пригласила президента США попробовать её печенье

Полина Кацуба:
Вот, мне 90 лет. Смотри, как я стою. Посмотрите, питание что значит. Не ваши печенюшки, а самую красоту я вам сейчас испеку. Только следите внимательно.

«Байден, женись на мне». 90-летняя белоруска пригласила президента США попробовать её печенье

Вы смотрите хорошо, учитесь. Я вас приглашаю. Приезжайте к нам в Беларусь. Очнитесь, люди, чужое есть.

«Байден, женись на мне». 90-летняя белоруска пригласила президента США попробовать её печенье

Наше белорусское, рапсовое.

«Байден, женись на мне». 90-летняя белоруска пригласила президента США попробовать её печенье

Светлана Тихановская, это же красота, когда из своих рук покушаешь. Это одно удовольствие. Я человек брезгливый и правильно готовлю. Вот у меня вес 53 килограмма 65 лет ровно, потому что я правильно питаюсь, не чужими печенюшками.

«Байден, женись на мне». 90-летняя белоруска пригласила президента США попробовать её печенье

Приезжай, Байден, мы и не таким еще накормим. И Тихановская. Посмотрите, из этого комочка сколько будет. И не надо в Америку ехать, печенье есть.

«Байден, женись на мне». 90-летняя белоруска пригласила президента США попробовать её печенье

Байден, женись на мне и приезжай к нам. Проживешь столько, сколько и я лет. Я не делаю уколы, не пью таблетки. Я правильно питаюсь и очень много бегаю – 10 тысяч метров в день.

«Байден, женись на мне». 90-летняя белоруска пригласила президента США попробовать её печенье

Приезжай, Байден, к нам лучше, накормим вас самым лучшими печеньями. Таких в мире нет.

«Байден, женись на мне». 90-летняя белоруска пригласила президента США попробовать её печенье

Мне 90 лет, а смотри, сколько золотых медалей. Я ведь твою американку обогнала. Она третья, а я вторая.

«Байден, женись на мне». 90-летняя белоруска пригласила президента США попробовать её печенье

Пойдем кушать розы! Сейчас, Байден, я розочки тебе подарю. Вот это вкуснятина, а не печенюшки купленные.

«Байден, женись на мне». 90-летняя белоруска пригласила президента США попробовать её печенье

Тихановская, зря вы сбежали из Беларуси. Посмотри, какие белорусские женщины печеньки пекут. Таких печений не видела Америка. Вам, Байден, миллионер, не стыдно Тихановской подавать тот мусор? Вот, розы из нашей муки, белорусской. Вот золотые руки белорусов. Белорусские женщины, вы видели, как я готовила? Приезжайте, Байден, мы вас научим, какие дамам дарят розы из хлебушка нашего, вкуснятины нашей. Тихановская, не собирай с протянутой рукой крошки хлеба. Не тот хлеб, который вам подали, а тот хлеб, где сами вырастили. Мы сами вырастили наш вкуснейший хлеб. Не собирай крошки с чужого стола. Приготовь вот такое.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета утверждает, что лучше, чем собирать крохи с чужого стола, приготовить собственное печенье, сообщили в программе «Неделя» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что нужно помнить, когда разводишь костёр в лесу? Рассказали в МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by