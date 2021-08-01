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Что нужно помнить, когда разводишь костёр в лесу? Рассказали в МЧС

01.08.2021 19:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Непростая ситуация на юге Беларуси. Больше недели в Петриковском районе горит торфяник. Спасатели здесь работают уже восьмой день, в том числе и с использованием авиации. Площадь возгорания удалось сократить почти вдвое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Однако до полной победы над огнем еще далеко. Особенность такого пожара в том, что торф может гореть без доступа воздуха и даже под водой. Ситуация осложняется ветреной погодой, дефицитом воды в месте бедствия, а также глубоким залеганием торфа. Кроме того, в районе активно идет уборка урожая на прилегающих к очагу пожара полях.

Подробнее о работе белорусских спасателей – в материале Виктора Пралича.

Что нужно помнить, когда разводишь костёр в лесу? Рассказали в МЧС

То, что леса наше богатство, знают даже в детском саду. Только вот почему-то, когда и деревья становятся большими, об этом все забывают. Вот цифры: за 2020-й на территории лесфонда области выявлено 464 нарушения. А в 2021 году – уже свыше 300.

«Она реагирует даже на туман». Вот с помощью чего сотрудники МЧС так быстро приезжают на лесной пожар

Что нужно помнить, когда разводишь костёр в лесу? Рассказали в МЧС

Софья Глинская, официальный представитель Витебского ОУМЧС:
Сегодня во всей Витебской области разрешено посещение лесов. Все запреты, которые были внесены органами местной власти, сняты. Спасатели хотят напомнить всем гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности поведения в лесу. Прежде всего это касается разведения костров. Их можно разводить только в специально установленных местах. Очаг костра следует окопать. Также иметь при себе первичные средства пожаротушения. Это воду, которую следует использовать по завершении розжига костра. При удалении с места отдыха следует костер дотушить окончательно, чтобы не спровоцировать возникновение очага пожара.

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Что нужно помнить, когда разводишь костёр в лесу? Рассказали в МЧС

Эти правила просты как дважды два. А ведь примеров небрежного отношения к природе и их последствий более чем. Лесные пожары беспощадны. А еще и бессмысленны. Так, может, думать будет человек?

 
 
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Новости Беларуси. Непростая ситуация на юге Беларуси. Больше недели в Петриковском районе горит торфяник. Спасатели здесь работают уже восьмой день, в том числе и с...
 
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