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«Она реагирует даже на туман». Вот с помощью чего сотрудники МЧС так быстро приезжают на лесной пожар
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Непростая ситуация на юге Беларуси. Больше недели в Петриковском районе горит торфяник. Спасатели здесь работают уже восьмой день, в том числе и с использованием авиации. Площадь возгорания удалось сократить почти вдвое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Однако до полной победы над огнем еще далеко. Особенность такого пожара в том, что торф может гореть без доступа воздуха и даже под водой. Ситуация осложняется ветреной погодой, дефицитом воды в месте бедствия, а также глубоким залеганием торфа. Кроме того, в районе активно идет уборка урожая на прилегающих к очагу пожара полях.
Центр оперативного управления Витебского МЧС. Именно сюда мчится информация о каких либо чрезвычайных ситуациях. С приходом тепла добавляются звонки о пожарах в экосистемах – поля, леса, болота.
Иногда о возгорании сообщают очевидцы, а в пожароопасные периоды еще и спутниковое зондирование земли. Система определяет сама очаг, площадь которого достигает нескольких метров.
Андрей Дубровский, начальник центра оперативного управления Витебского ОУМЧС:
Особенно напряженная обстановка в экосистемах и этим летом. Когда аномальная жара заставляет не спускать глаз специалистов с автоматизированной системы обнаружения возгорания. Называется она «Лесной страж». Из города Дисны можно увидеть при ясной погоде малейшее задымление в радиусе 30 километров.
Анатолий Столяренко, инженер по охране и защите леса Дисненского лесхоза:
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«Она реагирует даже на туман». Вот с помощью чего сотрудники МЧС так быстро приезжают на лесной пожар
Новости Беларуси. Непростая ситуация на юге Беларуси. Больше недели в Петриковском районе горит торфяник. Спасатели здесь работают уже восьмой день, в том числе и с...
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