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«Она реагирует даже на туман». Вот с помощью чего сотрудники МЧС так быстро приезжают на лесной пожар

01.08.2021 19:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Непростая ситуация на юге Беларуси. Больше недели в Петриковском районе горит торфяник. Спасатели здесь работают уже восьмой день, в том числе и с использованием авиации. Площадь возгорания удалось сократить почти вдвое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Однако до полной победы над огнем еще далеко. Особенность такого пожара в том, что торф может гореть без доступа воздуха и даже под водой. Ситуация осложняется ветреной погодой, дефицитом воды в месте бедствия, а также глубоким залеганием торфа. Кроме того, в районе активно идет уборка урожая на прилегающих к очагу пожара полях.

Подробнее о работе белорусских спасателей – в материале Виктора Пралича.

«Она реагирует даже на туман». Вот с помощью чего сотрудники МЧС так быстро приезжают на лесной пожар

Центр оперативного управления Витебского МЧС. Именно сюда мчится информация о каких либо чрезвычайных ситуациях. С приходом тепла добавляются звонки о пожарах в экосистемах – поля, леса, болота.

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«Она реагирует даже на туман». Вот с помощью чего сотрудники МЧС так быстро приезжают на лесной пожар

Иногда о возгорании сообщают очевидцы, а в пожароопасные периоды еще и спутниковое зондирование земли. Система определяет сама очаг, площадь которого достигает нескольких метров.

«Она реагирует даже на туман». Вот с помощью чего сотрудники МЧС так быстро приезжают на лесной пожар

Андрей Дубровский, начальник центра оперативного управления Витебского ОУМЧС:
На карте отражаются источники, тепловые аномалии. Это либо лесной пожар, либо торфяной пожар, либо горение травы, если в крупных размерах. После проверки информации, либо ликвидации, либо не подтверждается информация, мы отмечаем это на карте. Это видно в Республиканском центре оперативного управления. Они тоже видят, как мы отрабатываем каждое возгорание. Таким образом, мы своевременно реагируем до поступления еще сообщения от жителей об обнаружении какого-либо пожара.

«Она реагирует даже на туман». Вот с помощью чего сотрудники МЧС так быстро приезжают на лесной пожар

Особенно напряженная обстановка в экосистемах и этим летом. Когда аномальная жара заставляет не спускать глаз специалистов с автоматизированной системы обнаружения возгорания. Называется она «Лесной страж». Из города Дисны можно увидеть при ясной погоде малейшее задымление в радиусе 30 километров.

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«Она реагирует даже на туман». Вот с помощью чего сотрудники МЧС так быстро приезжают на лесной пожар

Анатолий Столяренко, инженер по охране и защите леса Дисненского лесхоза:
У нас есть две системы. Одна в Дисненском лесничестве находится, и одна в Германовичском лесничестве. При любом возгорании – дым, огонь – она сразу присылает нам сообщения. У нас уже есть 12 таких сообщений – с утра присылает. Она реагирует даже на туман. Кажется системе, что это дым.

 
 
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Новости Беларуси. Непростая ситуация на юге Беларуси. Больше недели в Петриковском районе горит торфяник. Спасатели здесь работают уже восьмой день, в том числе и с...
 
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