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«В чем белорусский режим настоящий олимпийский чемпион – так это в стрельбе по собственным ногам»
01.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Собрали реакцию на скандал в Токио.
Фото Reuters
1 августа белорусская делегация в олимпийском Токио заявила о себе не только «бронзой» Максима Недосекова. Его успех без преувеличения затмила
Собрали первую реакцию на скандал в Токио.
В соцсетях обыгрывают созвучность фамилий Тимановской и Тихановской
— Кейс с атлеткой Тимановской – нагляднейшая иллюстрация, как бюрократическая система, которая весь год избавлялась от привычки самоконтроля, внутренних сдержек и остатков терпимости к критике, делает из абсолютно незначительного эпизода международный скандал, —
По мнению эксперта, система не принимает решения, взвешивая все риски:
— Стимулы настроены иначе — гасить любой ценой то, что может вызвать гнев Первого, а если гнев вызван — гасить с удвоенной силой.
Кроме того, считает Шрайбман, эта история о текущей репутации нашей страны:
— Если бы спортивные чиновники любой другой страны, кроме Беларуси и, наверное, КНДР, решили довезти до аэропорта спортсмена, снятого с игр за разногласия со своим начальством, никто бы даже не обратил внимания. А в нашем случае всем даже в далекой Японии ясно, что может грозить Тимановской в стране-доноре европейской безопасности.
Уратаваньне Крысьціны Ціманоўскай — ужо міжнарожная навіна дня. Гэта падобна, як у 1961 вялікі Рудольф Нурыеў скочыў праз бар’ер у парыскім аэрапорце і папрасіў палітычнага прытулку ад камуністычнана «раю».
Аляксандар Рыгоравіч працягвае ажыцьцяўляць абяцаньне — «усё будзе як у СССР». Будзе, абавязкова будзе. Атрымае ён і свой 1991-шы год. А Крысьціне — як найхутчэй перажыць хваляваньні і ўдачы ў справах спартовых і ня толькі! Мэдаль з Токіё яна не вязе — але нашую павагу заваявала!».
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Собрали реакцию на скандал в Токио.
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