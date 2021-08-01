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Григорий Азарёнок: все эти пинигины преклонялись перед историей «европейской» Беларуси, статутов, сеймов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередная серия авторской рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды». Говорим о тех, кто выбрал для себя путь предательства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
И в это непростое время поговорим о культуре. Неспроста. Именно она всегда становилась тем стержнем, который и удерживал наш народ от падения в бездну. Во время войны, в 1943 году, когда бедствие накрыло каждую семью, когда разруха исчислялась миллиардами, издается миллионное собрание сочинений Антона Чехова. Чалые и шрайбманы сказали бы, что это глупо и не рационально, потому что в их убогом мире нет места силе, красоте, подвигу, жертвенности. Но мы тогда победили и наследникам оккупантов сегодня не позволим «рационализировать» Беларусь до полного ее уничтожения.
Григорий Азаренок:
Только вот никто никогда не задумывался, а что в это время происходило с белорусским мужиком, которого пинали, стегали, травили, перекрещивали и даже заставляли летом посыпать солью землю, чтобы очередной сбрендивший пан покататься на саночках смог. Все эти пинигины преклонялись перед вот этой БЧБ-историей. Историей «европейской» Беларуси, статутов, сеймов и бесконечных свидригайл.
Григорий Азаренок:
И это преклонение свою роль сыграло. Пинигин получил от государства все. Новый театр, средства, телевизионные эфиры, награды. Но в лучших традициях лицьвинской шляхты стал предателем. Что мотивирует этих людей? Откуда такая неимоверная радость от польских сапогов и американских печенек? Об этом давно написал Николай Васильевич Гоголь.
Григорий Азаренок:
А как вам рынок? Как вам капитализм? Вы же так всего этого хотели. Побираетесь, пиццы разносите, курьерством промышляете. Наверное, иногда пускаете скупую слезу по диктаторской финансовой поддержке. Ну, ничего. Кушайте, не обляпайтесь, сами заказали.
Григорий Азаренок:
Григорий Азаренок:
И здесь мне вновь вспоминается Гоголь. Хрестоматийное – когда на поле боя Тарас Бульба вопрошал своих воинов. Есть ли еще порох в пороховницах? Не ступились ли сабли? Крепка ли ваша сила? Не гнутся ли еще казаки? И мы отвечаем: есть, батька, еще порох в пороховницах, еще крепка наша сила. Не прогнутся белорусы.
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Григорий Азарёнок: все эти пинигины преклонялись перед историей «европейской» Беларуси, статутов, сеймов
Новости Беларуси. Очередная серия авторской рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды». Говорим о тех, кто выбрал для себя путь предательства, сообщили в программе...
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