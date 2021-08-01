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Девушка прославилась благодаря большому рту и попала в Книгу рекордов Гиннеса
Источник материала: ОНТ
Саманта Рамсделл из Коннектикута (США) прославилась и попала в Книгу рекордом Гиннеса благодаря своему большому рту. Об этом
В длину рот девушки составляет 6,52 сантиметра. Благодаря этому Рамсделл прославилась в TikTok и набрала свыше 1,7 млн подписчиков. Саманта публикует в соцсети ролики, в которых она помещает в рот как можно больше еды.
31-летняя американка ранее многократно заявляла, что она должна попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Недавно это произошло.
Фото: guinnessworldrecords.com
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Саманта Рамсделл из Коннектикута (США) прославилась и попала в Книгу рекордом Гиннеса благодаря своему большому рту. Об этом рассказывает GuinnessWorldRecords. В длину рот...
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