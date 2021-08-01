Греция и Турция в огне: лесные пожары вспыхивают повторно, а на улице +45℃

Источник материала: ОНТ

Градус нарастает. Юг Европы сжигает не только рекордная жара. В огне и дыму курорты Греции. Спасатели эвакуируют целые деревни, а также детские лагеря.





Отмечено почти 60 очагов возгорания. В некоторых местах лесные пожары вспыхивают повторно. На полуострове Пелопоннес перекрыто движение по основной автомагистрали. Ситуацию усугубляет погода. До +45 ℃ и выше в Элладе – сегодня и всю следующую неделю. Метеорологи уже заявили об «исторической волне тепла». Пламенем охвачены и прибрежные районы соседней с Грецией Турции. Более 400 пострадавших. Бороться со стихией помогает и авиация МЧС Беларуси. Наша дипмиссия в Анкаре рекомендует белорусам пока воздержаться от буквально «горящих» туров. Тем временем турецкие власти сообщили о задержании подозреваемого в поджогах.

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