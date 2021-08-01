Антиковидные протесты: масштабные марши прошли в Германии и Франции

Источник материала: ОНТ

Не ослабевают антиковидные протесты в центре Европы. Масштабный марш прошел в центре Берлина. Митинг призывал к «свободе и восстановлению основных прав людей» на фоне уже существующих ограничений и приближающегося обязательного вакцинирования.





По официальным данным, в Германии – Штаты переживают четвертую волну «короны» уже сейчас – Европе стоит подготовится. При этом общество разделилось на тех, кто не против вакцин и категорически не приемлет их.

Антиковидные марши прокатились и по соседней Франции. 200 тысяч человек вышли на улицы, возмущенные «зелеными паспортами» – их выдают тем, кто сделал прививку, и это моментально отражается на качестве жизни. Французы видят в этом ущемление прав человека. Тем более что это только сейчас, условно, без ковидного паспорта нельзя попасть в кино. Дальше это будут поезда, самолеты и даже больницы.

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