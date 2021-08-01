Белорусские легкоатлеты выступили на Олимпиаде: результаты

Источник материала: ОНТ

К сожалению, другие белорусские легкоатлеты сегодня не порадовали своими результатами.

В финале толкания ядра борьбу за медали вела Алена Дубицкая. В своей лучшей попытке она показала результат 18 метров 74 сантиметра и заняла 9-е место. Победу одержала Лиджао Гон из Китая – 20 метров 58 сантиметров. Это ее личный рекорд. Неудачно выступила в Токио прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова. Она показала результат 6 метров 55 сантиметров. Этого не хватило, чтобы войти в число 12 сильнейших и пройти в финал соревнований. Мирончик-Иванова заняла 14-е место в квалификации и, к сожалению, завершает выступление на Олимпийских Играх. Не удалось пробиться в финал в метании молота белорускам Анне Малыщик и Анастасии Масловой, а также Эльвире Герман в беге с барьерами.

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