Ходивший с табличкой «Ищу девушку» мужчина нашел жену

Источник материала: ОНТ

Житель Лондона (Великобритания) ходил с табличкой «Ищу девушку» по улицам города. Как информирует Mirror, поиски мужчины увенчались успехом – он нашел жену.

Адам Саньо расстался с девушкой, с которой встречался длительный период. В свои 26 лет британец решил гулять по улицам Лондона и Кембриджа с большой табличкой, на которой было написано: «Привет, незнакомка, меня зовут Адам, и я ищу девушку».

Также в рамках этого эксперимента Саньо провел в соцсетях кампанию с тематическими хештегами и видео. Сейчас мужчина обручен, в октябре он женится на своей невесте Эстер. При этом уточняется, что со своей избранницей британец познакомился не на улице, а на вечеринке. Пара провела девять месяцев локдауна вместе. После этого они решили пожениться.

Фото: LinkedIn

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