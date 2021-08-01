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Ходивший с табличкой «Ищу девушку» мужчина нашел жену
Источник материала: ОНТ
Житель Лондона (Великобритания) ходил с табличкой «Ищу девушку» по улицам города. Как
Адам Саньо расстался с девушкой, с которой встречался длительный период. В свои 26 лет британец решил гулять по улицам Лондона и Кембриджа с большой табличкой, на которой было написано: «Привет, незнакомка, меня зовут Адам, и я ищу девушку».
Также в рамках этого эксперимента Саньо провел в соцсетях кампанию с тематическими хештегами и видео. Сейчас мужчина обручен, в октябре он женится на своей невесте Эстер. При этом уточняется, что со своей избранницей британец познакомился не на улице, а на вечеринке. Пара провела девять месяцев локдауна вместе. После этого они решили пожениться.
Фото: LinkedIn
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Житель Лондона (Великобритания) ходил с табличкой «Ищу девушку» по улицам города. Как информирует Mirror, поиски мужчины увенчались успехом – он нашел жену. Адам...
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