Лукашенко поздравил Максима Недосекова с бронзой Олимпиады в Токио

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Максима Недосекова с завоеванием бронзовой медали в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио.

Напомним, 1 августа Недосеков показал результат 2,37 метра. Тем самым Максим повторил рекорд Беларуси. Олимпийскими чемпионами в прыжках в высоту стали сразу два спортсмена: итальянец Джанмарко Тамбери и Мутаз Баршим из Катара. Оба атлета также показали результат 2 метра 37 сантиметров.

На Играх в Токио награда Недосекова – уже вторая для Беларуси. Накануне золото завоевал батутист Иван Литвинович.

Фото: НОК Беларуси

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