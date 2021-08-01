Скоро придет осенняя прохлада. Когда закончится жара в Беларуси?

Источник материала: ОНТ

В этом году и клещи, и пожары задержались чуть дольше – связано это с аномальной жарой в стране.

Но 1 августа – это финал. +32℃ больше в этом сезоне не будет. С завтрашнего дня цифры поменяются местами – градус упадет до +23℃. И дальше нашу страну ждет уже осенняя прохлада.





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